Рекламы в чешских сми становится больше

Продажа рекламы в сми с января по май текущего года увеличилась в годовом исчислении на 7%, составив 33,6 млрд крон (1 302 830 554 евро). Наибольшие доход от рекламы получило телевидение, чья прибыль по сравнению с минувшим годом увеличилась на 9%, составив 20,7 млрд крон ( 802 636 680 евро).

Уровень продажи реклама в газетах и журналах за пять месяцев этого года выросла на 4%, составив 7,7 млрд крон (298 565 335 евро), а в радио – на 12%, составив 3,2 млрд крон (124 079 100 евро). В статистике не учитываются данные за интернет-рекламу.