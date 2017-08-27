Рекламные щиты исчезнут с магистралей через несколько месяцев

Ольга Васинкевич
27-08-2017
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Устранить рекламные билборды с магистралей и дорог первого класса не удастся к сентябрю – моменту вступления в силу нового закона. Если щиты не устранят их владельцы, органы будут обращаться к ним официально. Те билборды, которые не будут сняты, удалит Дирекция дорог и магистралей, а расходы на эту процедуру будут взиматься с владельцев рекламных площадей или земельных участков, на которых они находятся. Об этом сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Министерства транспорта Томаш Нержолд.

По всей вероятности, весь процесс займет несколько месяцев. Дирекция дорог и магистралей уже направила требования владельцам рекламных площадей, находящихся на государственных участках. Уже ранее она устранила те щиты, у которых истек срок разрешения.

 
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