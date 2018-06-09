Река Лабе в Нымбурке перекрыта для судоходного движения

Государственное управление судоходным движением приняло решение полностью остановить движение по реке Лабе в городе Нымбурк. Власти опасаются обрушения на проплывающие суда пешеходного перехода через реку, который находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент.

Мост, который закрыт с декабря, снесут не позднее августа текущего года. До того момента речное движение не возобновится. «В данный момент мы не может поступить по-другому», - сообщила директор Государственного управления судоходным движением Клара Немцова.

Мост идентичной конструкции обрушился в прошлом году в Праге, в результате чего пострадали четверо прохожих, двое из них получили тяжелые травмы. Среди возможных причин специалисты назвали коррозию тросов вантовых конструкций.