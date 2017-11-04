Рейтинг доверия чешского президента – 50%

Согласно результатам исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения, рейтинг доверия Милоша Земана, президента Чехии, у граждан страны в октябре составил – 50%. Большее доверие, чем главе государства, чешские граждане выражают муниципалитетам населенных пунктов, где они проживают (61%), и главам администраций городов и сел (60%).

Далее результаты лишь падают. Например, краевые администрации пользуются доверием лишь 44% граждан, Сенат и правительство – 29%. Самый низкий рейтинг доверия у Палаты депутатов – 23%.

Удовлетворенность с политической ситуацией в стране выражает только 14% респондентов.

Свой опрос Центр по изучению общественного мнения осуществил еще до парламентских выборов.