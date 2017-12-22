Регулярно посещает храмы менее 10% чехов, но 40% не пропускает рождественскую службу

Регулярно, то есть минимально раз в месяц, храмы посещает менее 10% чехов. На Рождество в костелы отправится примерно 40%, что превышает количество граждан страны, относящих себя к числу верующих.

Такие данные приводятся в исследовании, проведенном в декабре текущего года агентством STEM. Согласно опросу, ежегодно рождественские службы посещает около 38% респондентов. Треть опрошенных сообщили, что верят в Бога.

За последние два десятилетия число верующих в стране уменьшилось. С 1995 г., когда STEM впервые проводил подобный опрос, их количество среди населения сократилось с 39% до 33% в 2017 г. Самым низким этот показатель был в 2012 г. (30%).

В Моравии число верующих существенно выше, составляя в среднем 41%. В Чехии этот показатель не превышает 28%. О том, что верят в Бога, чаще сообщают женщины, чем мужчины, и люди старше 60 лет.