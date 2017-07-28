Группа студентов пражского Чешского технического университета (ČVUT) стала победительницей престижного конкурса Microsoft и заработала 250 тысяч долларов США. Финальный тур Imagine Cup проходил в городе Редмонд. Победу чешским студентам, которым конкурировало еще 54 команды со всего мира, принесла разработка глюкометра, связанного посредством специального приложения с умным мобильным телефоном. Разработка ориентирована на детей, страдающих диабетом, которым трудно соблюдать дисциплину в процессе лечения. Это первая победа чешских студентов на конкурсе Microsoft.