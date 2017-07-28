Разработка нового глюкометра принесла чешским студентам победу в конкурсе Microsoft

Антон Каймаков
28-07-2017
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Группа студентов пражского Чешского технического университета (ČVUT) стала победительницей престижного конкурса Microsoft и заработала 250 тысяч долларов США. Финальный тур Imagine Cup проходил в городе Редмонд. Победу чешским студентам, которым конкурировало еще 54 команды со всего мира, принесла разработка глюкометра, связанного посредством специального приложения с умным мобильным телефоном. Разработка ориентирована на детей, страдающих диабетом, которым трудно соблюдать дисциплину в процессе лечения. Это первая победа чешских студентов на конкурсе Microsoft.

 
 
 
 
 
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