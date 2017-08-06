Различные политические партии призывают к сокращению сроков рассмотрения судебных дел

Катерина Айзпурвит
06-08-2017
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Партии разных частей политического спектра перед осенними парламентскими выборами призывают к ускорению рассмотрения судебных дел и расширению использования альтернативных форм наказания. Часто встречающимися пунктами предвыборных программ также является введение личной ответственности судей и прокуроров за вынесенные решения, проблема взыскания задолженностей, подготовка нового Уголовного кодекса, упрощение системы законодательства и предоставление бесплатной юридической помощи. По данным статистики, в прошлом году рассмотрение дела в областных судах длилось в среднем 344 дня в гражданских процессах и 196 — в уголовных.

 
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