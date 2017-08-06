Партии разных частей политического спектра перед осенними парламентскими выборами призывают к ускорению рассмотрения судебных дел и расширению использования альтернативных форм наказания. Часто встречающимися пунктами предвыборных программ также является введение личной ответственности судей и прокуроров за вынесенные решения, проблема взыскания задолженностей, подготовка нового Уголовного кодекса, упрощение системы законодательства и предоставление бесплатной юридической помощи. По данным статистики, в прошлом году рассмотрение дела в областных судах длилось в среднем 344 дня в гражданских процессах и 196 — в уголовных.