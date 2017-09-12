Расходы на образование в Чехии ниже среднего по странам-членам ОЭСР

Расходы на ученика в учебных заведениях в Чехии ниже среднего по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По информации из ежегодного сообщения организации, такое положение дел во многом обусловлено значительно более низкими зарплатами учителей на всех этапах образовательного процесса. Напротив, профессиональное образование и подготовка в Чехии гораздо более широко распространены, чем в других странах ОЭСР. Среди самых популярных вузовских специализаций – гуманитарные науки и искусство, общественные науки, информатика, журналистика и инженерия.

В целом, по информации ОЭСР, чехи предпочитают научные, инженерные, технические и математические дисциплины. Причиной популярности технических специальностей, по мнению ОЭСР, являются лучшие перспективы последующего трудоустройства.