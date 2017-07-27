Расходы ЧР на оборону достигнут к 2020 году 1,4% ВВП

Тимур Кашапов
27-07-2017
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Министр обороны Чехии Мартин Стропницки и глава финансового ведомства страны Иван Пилны договорились об увеличении расходов на оборону, объем которых достигнет к 2020 году 1,4% ВВП. На встрече, которая состоялась 27 июля, министр Пилны заверил своего коллегу, что необходимая сумма будет выделена, а к 2024 году расходы на оборону составят 2% ВВП. Между тем, в проекте бюджета на 2018 год, который правительство страны рассмотрело 12 июня, на оборонные нужды предусмотрены средства в объеме 1,16% ВВП.

 
 
 
 
 
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