Растет спрос на плодородную землю

В Чешской Республике увеличивается спрос на плодородную почву, чем обусловлено и увеличение цены. При этом 60% чешских пахотных угодий подвержено эрозии. Уже в прошлом году стоимость земельных участков в стране выросла на четверть. Процесс подорожания продолжается и в 2017 году, но несколько медленней. Сегодня цена составляет от 17 до 27 крон (0,65 - 1 евро) за квадратный метр.

В первую очередь плодородные земли скапают инвесторы, фермеры или земледельческие кооперативы, которые до сих пор поля арендовали.