Растет число «досрочных» чешских пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности

Лорета Вашкова
09-10-2017
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Душевным трудностям, которые испытывают работники, находясь на своем рабочем месте, специалисты не уделяют должного внимания. Таково заключение группы ученых из Национального института душевного здоровья (NUDZ), расположенного в Клецанах близ Праги. При этом именно эти проблемы становятся одной из первых причин признания граждан инвалидами и выплаты им пенсий по инвалидности. Специалисты обращают внимание на необходимость профилактических программ в данной сфере.

Согласно раннее опубликованному исследованию, проведенному Mирославой Яноушековой и коллективом ее коллег из NUDZ, 17% всех трудовых пенсий по инвалидности приходится именно на данную категорию сотрудников, причем в период 2001 - 2011 гг. число душевных заболеваний, в результате которых в Чехии начисляли пенсии по инвалидности, почти удвоилось.

 
 
 
 
 
 
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