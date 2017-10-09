Растет число «досрочных» чешских пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности

Душевным трудностям, которые испытывают работники, находясь на своем рабочем месте, специалисты не уделяют должного внимания. Таково заключение группы ученых из Национального института душевного здоровья (NUDZ), расположенного в Клецанах близ Праги. При этом именно эти проблемы становятся одной из первых причин признания граждан инвалидами и выплаты им пенсий по инвалидности. Специалисты обращают внимание на необходимость профилактических программ в данной сфере.

Согласно раннее опубликованному исследованию, проведенному Mирославой Яноушековой и коллективом ее коллег из NUDZ, 17% всех трудовых пенсий по инвалидности приходится именно на данную категорию сотрудников, причем в период 2001 - 2011 гг. число душевных заболеваний, в результате которых в Чехии начисляли пенсии по инвалидности, почти удвоилось.