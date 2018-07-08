Рассекреченная часть «президентского заключения» по «Новичку» – яд в Чехии не производился

Антон Каймаков
08-07-2018
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Военная разведка Чехии рассекретила еще одну часть заключения по яду «Новичок», составленного специально для президента Чешской Республики Милоша Земана. По мнению депутатов, ознакомившихся с документом, он подтверждает мнение парламентских комитетов и комиссий, что проведение микросинтеза ядовитого вещества нельзя расценивать в качестве его производства и складирования.

Напомним, что на основании упоминаемого заключения Военной разведки глава страны Милош Земан утверждал, что вещество из группы «Новичок», которым, как считается, в Великобритании была осуществлена попытка отравления бывшего агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, на территории Чехии производилось. Заявление президента противоречило высказываниям премьера Андрея Бабиша и представителей МИД Чехии, утверждающих обратное.

 
 
 
 
 
 
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