Распределение для украинских врачей

Украинских врачей в Чехии будут трудоустраивать по распределению. Как на пресс-конференции, касавшейся планов развития общественного сектора, заявил премьер-министр Андрей Бабиш, медработников-иностранцев будут отправлять туда, где отказываются работать чешские врачи.

Ассоциация краевых администраций добилась от главы правительства продолжения реализации «Проекта Украина», в рамках которого осуществляется набор врачей-иностранцев на вакантные места в областных стационарах. Две недели назад премьер и глава Минздрава договорились, что украинские врачи, устраивающиеся на работу в Чехии, будут проходить переэкзаменовку. Это необходимо для подтверждения их квалификации, которая должна соответствовать стандартному уровню стран Евросоюза.