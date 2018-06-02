Raiffeisenbank: введение США пошлин лишит чешскую экономику 2 млрд крон

Лорета Вашкова
02-06-2018
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Введение США с 1 июня импортных пошлин на сталь и алюминий, касающееся ЕС, Канады и Мексики (25-процентной на стальную продукцию и 10-процентной на алюминиевую), лишит Чехию порядка 2 млрд крон (свыше 78 млн евро), что составляет 2,4 процента экспорта в Америку. Об этом ČTK сообщил aналитик Raiffeisenbank Якуб Червенка.

На чешскую экономику оно не окажет существенного значения. Аналитик сайта capitalinked.com Радим Догнал предполагает, что введение пошлин повлечет за собой снижение роста ВВП в ЧР менее чем на 0,1%. Ситуация, по мнению Догнала, однако значительно ухудшится, если торговая война коснется экспорта автомобилей из ЕС в США. При таком развитии событий чешской экономике был бы нанесен более серьезный урон. Брюссель предупредил, что в случае введения США пошлин на импорт прибегнет к ответным мерам.

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