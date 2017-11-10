Радиоактивное облако над Европой не представляет риска для здоровья населения

Лорета Вашкова
10-11-2017
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По информации французского Института ядерной безопасности, над Европой в последние недели перемещается радиоактивное облако. По мнению представителей данного института, причиной повышенного содержания изотопа рутения в воздухе может являться выброс радиоактивных веществ в атмосферу в результате повреждения ядерного реактора на территории России или Казахстана, которое могло, скорее всего, произойти в конце сентября. Здоровью населения ничего не угрожает, заверили эксперты.

Председатель чешского Государственного управления по ядерной безопасности Дана Драбова также сообщила в интервью ČTK, что такой уровень концентрации не представляет риска для здоровья населения.

 
 
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