Радикальному движению «Порядочные люди» грозит штраф и роспуск

За несоблюдение требований законодательства правому радикальному движению «Порядочные люди» из города Брно грозит штраф, а, возможно, и роспуск. Организация, недавно обратившая на себя внимание срывом спектакля театра «Гусыня на веревочке» «Наше насилие и ваше насилие», уже два года подряд не сдает свой финансовый отчет. За допущенное нарушение движение может быть оштрафовано на 2 миллиона крон (около 78 тысяч евро), и позже распущено.

Правительством страны уже получено официальное заявление с требованием подачи на движение «Порядочные люди» жалобы в Верховный административный суд.