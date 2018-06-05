Радикальному движению «Порядочные люди» грозит штраф и роспуск

Антон Каймаков
05-06-2018
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За несоблюдение требований законодательства правому радикальному движению «Порядочные люди» из города Брно грозит штраф, а, возможно, и роспуск. Организация, недавно обратившая на себя внимание срывом спектакля театра «Гусыня на веревочке» «Наше насилие и ваше насилие», уже два года подряд не сдает свой финансовый отчет. За допущенное нарушение движение может быть оштрафовано на 2 миллиона крон (около 78 тысяч евро), и позже распущено.

Правительством страны уже получено официальное заявление с требованием подачи на движение «Порядочные люди» жалобы в Верховный административный суд.

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