Радикальное движение «Порядочные люди» ведет предвыборные переговоры с одной из парламентских партий

Катерина Айзпурвит
01-06-2018
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Радикальное движение «Порядочные люди», известное срывом спектакля «Наше насилие, ваше насилие», ведет с неназванной парламентской партией переговоры о совместном участии в коммунальных выборах, которые пройдут осенью в Брно. Об этом агентству ЧТК сообщил председатель движения Зденек Перница.

Движение,которое фигурировало в списках МВД как экстремистское, объединяет футбольных болельщиков и спортсменов-боксеров. По мнению политологов, несмотря на рост популярности, самостоятельно, без дополнительной политической поддержки, преодолеть 5-процентный барьер на выборах «Порядочным людям» не удастся.

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