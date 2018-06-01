Радикальное движение «Порядочные люди» ведет предвыборные переговоры с одной из парламентских партий

Радикальное движение «Порядочные люди», известное срывом спектакля «Наше насилие, ваше насилие», ведет с неназванной парламентской партией переговоры о совместном участии в коммунальных выборах, которые пройдут осенью в Брно. Об этом агентству ЧТК сообщил председатель движения Зденек Перница.

Движение,которое фигурировало в списках МВД как экстремистское, объединяет футбольных болельщиков и спортсменов-боксеров. По мнению политологов, несмотря на рост популярности, самостоятельно, без дополнительной политической поддержки, преодолеть 5-процентный барьер на выборах «Порядочным людям» не удастся.