Радек Штепанек завершил карьеру

Тимур Кашапов
14-11-2017
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Бывшая восьмая ракетка мира, теннисист Радек Штепанек объявил о завершении профессиональной карьеры. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции, которая состоялась 14 ноября в Праге. «Я знал, что спортивный этап моей жизни однажды завершится, но я хотел продлить его как можно дольше. Такова жизнь, и я должен оставаться реалистом и понимать, что выдержит мой организм, а что нет. Я боролся до последнего вздоха, но пришло время двигаться дальше», - сказал спортсмен.

Напомним, что Радек Штепанек – победитель двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде, 5 турниров ATP в одиночном разряде и 23 турниров в парном разряде. Кроме того, он является двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2012-13) в составе национальной сборной Чехии и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.

 
 
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