Радары из Израиля не включат в общую систему вооружений НАТО

Эва Туречкова
09-06-2018
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Мобильные радары, которые Чехия намерена закупить у Израил, не могут быть включены в общую систему вооружений НАТО. Таково заключение специального комитета по безопасности Североатлантического альянса (ASAB). Главная причина - мобильные радары произведены в государстве, не являющемся членом НАТО.

Чехия приняла решение заказать у израильской компании Elta Systems восемь мобильных радаров на сумму 3,5 млрд крон (140 млн евро). По словам начальника Генерального штаба Армии Чешской Республики Алеша Опаты, решение НАТО является новой информацией. «Надеюсь, что вопрос решится на международном уровне во благо оборонноспособности Чешской Республики», - заявил Опата.

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