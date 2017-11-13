Работники банковских и страховых учреждений заявят о готовности объявить забастовку

Профсоюз работников банковских и страховых учреждений во вторник, 14 ноября, объявит готовность сотрудников банков, страховых организаций и медицинских страховых компаний к забастовке.

Причиной является нежелание со стороны работодателей заключить с работниками качественный коллективный договор, на основании которого в 2018 году работники могли бы дождаться прибавки в размере 15% от текущей заплаты. Об этом информационному агентству ЧТК сообщил Франтишек Гупка, председатель профсоюза, объединяющего примерно 8000 членов в сфере, где в общей сложности трудятся десятки тысяч человек.

«Добиться заключения рамочного коллективного договора с работодателями мы не можем вот уже 14 месяцев. Предложение о повышении зарплаты, выдвинутое работодателями, покрывает лишь изменения, связанные с инфляцией», – информировал Франтишек Гупка.