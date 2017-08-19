Работающих заключенных ждет прибавка

С апреля 2018 года, по распоряжению правительства, работающие заключенные дождутся прибавки к зарплате. Таким образом, государство надеется сократить количество тех, кто не способен расплатиться со своими финансовыми долгами и чтобы погасить их вновь совершают преступление. Специалисты сомневаются в эффективности упомянутой меры. Они обращают внимание, что доход большинства работающих заключенных увеличится лишь на несколько сотен крон, что не способно радикально изменить ситуацию с долгами.

В настоящее время работой обеспечено 8 575 заключенных. Это 56% из числа тех, кто способен трудиться. Всего в чешских тюрьмах отбывает наказание 20 600 человек, а еще 2000 граждан находится в СИЗО. В прошлом году средняя зарплата заключенных перед отчислением налогов и обязательных взносов составляла 3 700 крон (142,3 евро). Большинство долгов у заключенных появляется и нарастает в период отбывания наказания - неоплаченные счета за аренду жилья и коммунальные услуги, ранее полученные кредиты. У большого количества заключенных есть долги по взносам за осуществление процедуры уголовного разбирательства и по суммам в счет возмещения нанесенного ущерба.