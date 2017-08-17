Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, четверо мужчин и одна женщина были приговорены к тюремному заключению сроком от двух до четырех лет с конфискацией имущества за подделку золотых слитков.

Осужденные предлагали на продажу или в качестве залога слитки из желтого металла, обозначенные клеймом известной швейцарской фирмы, серийным номером и «сертификатом происхождения». Преступники выдавали металлические кирпичи весом 250 г за золотые слитки 24-каратной пробы, стоимость которых на рынке составляет 250 000 крон (9 600 евро). Слитки являлись чехлом из золота, заполненным вольфрамовым прутом.