Пятеро кандидатов в президенты ответили на вопросы учащихся

Пятеро из девяти кандидатов, которые будут бороться за пост президента Чехии, встретились в зале пражского кинотеатра «Светозор». Дебаты прошли в рамках проекта «студенческих президентских выборов», который осуществляет организация «Человек в беде».

На встречу с учащимися средних школ пришли экс-председатель АН Иржи Драгош, поэт-песенник Михал Горачек, врач Марек Гишлер, президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек, председатель партии Rozumní Петр Ганниг.

Присутствующие задавали кандидатам вопросы, касающиеся проблемы миграции, будущего Евросоюза, правительства Андрея Бабиша и лишения его депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом.

Кандидаты изложили собравшимся мотивы, по которым они баллотируются на пост президента. Они также выразили убежденность в том, что попытки некоторых политиков создать единую европейскую армию не имеют под собой почвы.