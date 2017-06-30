К 23 июня Чешская Республика официально избавилась от птичьего гриппа – прошло три месяца с момента ликвидации последнего очага инфекции. Ветеринары ныне ожидают, что будут сняты ограничения на импорт птицы, которые ввели девять государств за пределами ЕС. Уже 26 апреля произошло сокращение ограничений со стороны России, рынок которой является важнейшим для Чехии, главным образом, с точки зрения экспорта инкубационных яиц. С начала года в Чешской Республике постепенно было объявлено в целом 39 очагов инфекции на птицефермах. Вирус был также идентифицирован у 52 птиц, живущих на природе. Из-за гриппа ветеринары были вынуждены уничтожить более 100 тысяч птиц.