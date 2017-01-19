Новости Психическое здоровье чехов хромает

19-01-2017 09:22 | Ольга Васинкевич

Психиатра посещает более 650 тысяч граждан Чешской Республики. Число пациентов только с невротическими нарушениями, посещающих амбулатории психиатров, за последние 30 лет выросло в два раза. Такая информация стала известна из последнего анализа состояния душевного здоровья чехов, опубликованного в январе Институтом медицинской информации и статистики. В 2015 году обследование у психиатра прошло 650.566 пациентов, что, по сравнению с 2013 годом, больше на 8%. Самыми частыми диагнозами, по информации Института медицинской информации и статистики, являются невротические нарушения (40% от общего числа лечащихся пациентов) и аффективные нарушения (18%). Далее отмечаются нарушения, вызванные наркотическими веществами, и шизофрения (обе группы – примерно по 8% от всех лечащихся).

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Психическое здоровье чехов хромает 19-01-2017 09:22 | Ольга Васинкевич Психиатра посещает более 650 тысяч граждан Чешской Республики. Число пациентов только с невротическими нарушениями, посещающих амбулатории психиатров, за последние 30 лет выросло в два раза. Такая информация стала известна из последнего анализа состояния душевного здоровья чехов, опубликованного в январе Институтом медицинской информации и статистики. В 2015 году обследование у психиатра прошло 650.566 пациентов, что, по сравнению с 2013 годом, больше на 8%. Самыми частыми диагнозами, по информации Института медицинской информации и статистики, являются невротические нарушения (40% от общего числа лечащихся пациентов) и аффективные нарушения (18%). Далее отмечаются нарушения, вызванные наркотическими веществами, и шизофрения (обе группы – примерно по 8% от всех лечащихся).

В пражском аэропорту установлены 17 новых турникетов 18-01-2017 18:23 | Лорета Вашкова Установление 17 новых автоматических турникетов в пражском аэропорту им. В. Гавела позволит осуществить безопасный контроль пассажиров за более короткий период времени. Автоматические пропускные пункты, оборудованные турникетами, расположены в зонах прибытия и отправления пассажиров, совершающих авиаперелеты в «третьи страны» или прибывающих в Евросоюз. Оснащение столичной воздушной гавани турникетами обошлось в 61 млн крон (2,2 млн евро).

Глава Минобороны ЧР посетил чешских военных на Синае 18-01-2017 17:44 | Лорета Вашкова Mинистр обороны Чехии Maртин Стропницкий встретился в Египте с чешскими военнослужащими, присутствующими на Синайском полуострове в качестве наблюдателей в рамках миротворческой миссии. В настоящее время на Синае дислоцирована чешская команда в составе 17-ти пилотов, техников и членов штаба миссии во главе с подполковником Петром Душатко. Последний сообщил, что на двух базах здесь служат 1550 военных из 12 стран. Согласно информации Минобороны Чехии, М. Стропницкий также беседовал с начальником данной миссии, генерал-майором Денисом Томпсоном.

Чех, планировавший присоединиться к ИГИЛ, останется в СИЗО 18-01-2017 17:25 | Лорета Вашкова Чех, планировавший присоединиться к ИГИЛ, останется в СИЗО. Решение об этом во избежание попытки побега обвиняемого Яна С., принял Краевой суд в Пльзене. Вердикт вступил в силу. Заседание суда запланировано на период 8 – 10 февраля. Обвиняемый 5 февраля 2016 г. был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек был отправлен обратно в Чехию, где с июля 2016 г. находится под стражей. Прокурор выдвинул против данного гражданина обвинение в подготовке теракта.

Заседание суда о запрете ношения хиджаба было отложено 18-01-2017 17:07 oбновлено | Лорета Вашкова Районный суд Праги-10 рассматривал в среду, 18 января, дело о запрете ношения хиджаба в одной из средних медицинских школ столицы за закрытыми дверями. Истицей является сомалийка, с 2011 г. имеющая в Чехии статус беженца. Ее адвокат видит в запрете нарушение принципа равноправия, как Закона об образовании, и требует извинений и выплаты компенсации в размере 60 тыс. крон. Судья через час после начала заседания, на которое истица не явилась, приняла решение выдворить присутствующих из зала суда, так как некоторые из прибывших мешали свидетельнице озвучить показания, выкрикивали в ее адрес замечания и пели гимн Чехии. Примерно в 11.30 заседание суда, куда пришли противники исламизации с транспарантами Блока против исламизации, было отложено. Вердикт по данному делу будет вынесен 27 января.

Oбъем сделок на рынке недвижимости Чехии вырос в 2016 г. на 28% 18-01-2017 17:05 | Лорета Вашкова Oбъем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Чехии в прошлом году составил рекордную цифру - 3,7 млрд евро (100 млрд крон) и в годовом исчислении повысился на 28%. Данные предоставлены ČTK международной консалтинговой компанией CBRE. Инвестиции охватывают проекты в промышленном, офисном, гостиничном секторе, а также помещения, предназначенные для ведения розничной торговли. Почти половина всех вложенных денег (43%) приходится на строительство офисов, 28% – на промышленный сектор, 17% – на объекты розничной торговли. 97% всех инвестиций осуществлялось в Праге. К числу крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью в 2016 г. принадлежат продажи зданий P3, The Park и Florentinum.

ЦРУ опубликовалo рассекреченные документы, касающиеся также Чехословакии 18-01-2017 15:03 | Лорета Вашкова Центральное разведывательное управление США (CIA) опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. До сих пор они были доступны исключительно на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве штата Мэриленд. Среди документов есть немало материалов, касающихся Чехословакии – например, сообщение 1947 года о состоянии танкового арсенала в стране, или документ 1954 года «об извещении из словацкого гарнизонного города Кошице, сигнализирующем, что в распоряжении Чехословацкой армии ненадолго находится полевое ядерное оружие». Как гласит данный отчет, на словацком полигоне планировались и тайные испытания в присутствии советских экспертов.

Томаш Бердых и Кристина Плишкова вышли в третий раунд Australian Open 18-01-2017 12:41 | Лорета Вашкова Чешские теннисисты Томаш Бердых и Кристина Плишкова вышли в третий круг Australian Open. Бердых в матче второго раунда победил с большим перевесом американца Райана Харрисона — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2. Плишкова обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:4, 7:6 (10:8). Следующей соперницей чешской спортсменки в Мельбурне станет немка Ангелик Кербер.

«Славянская эпопея» Праге никогда не принадлежала, заявил внук Альфонса Мухи 18-01-2017 12:09 | Лорета Вашкова Право собственности на цикл монументальных полотен «Славянская эпопея» никогда не было передано Праге и является предметом наследства супруги автора картин Альфонса Мухи. В среду с данным заявлением в ходе судебного заседания выступил адвокат внука знаменитого живописца Джона Мухи, решившего оспорить права пражского руководства на «Эпопею». Прага, однако, заявляет, что художник не являлся владельцем данного цикла, так как «Славянская эпопея» была заказана и оплачена американским миллионером Чарльзом Крейном, который и передал творение городу Праге. Джон Муха подал жалобу с целью воспрепятствовать турне «Эпопеи» по странам Азии, так как опасается, что во время поездки картины могут пострадать. Он также критикует Прагу за то, что она до сих пор не выполнила условия завещания Мухи и не построила для «Эпопеи» достойную отдельную галерею.