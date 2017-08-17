В конце июля 2017 г. Чешская торговая инспекция провела проверку баров, кемпингов и ресторанов, расположенных на 12-километровом участке Влтавы, од Затоне до Чешского Крумлова. В большинстве из них были выявлены нарушения правил работы предприятий общественного питания на воде.

Из шести из восьми заведений были выявлены нарушения, заключавшиеся, прежде всего, в занижении порций напитков и отсутствии ценников. Штраф, который владельцы должны были заплатить сразу после проверки, составил 5000 крон (192 евро).