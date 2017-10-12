Проведено новое исследование качества продуктов питания в Чешской Республике

Из 21 вида проверенных продуктов детского питания, кормов для домашних животных и фирменных продуктов розничных сетей, реализуемых в подобной упаковке в Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Венгрии, только семь оказались аналогичного качества. Отличия у трех из них были несущественные, у одиннадцати – существенные. Таковы результаты исследования, подготовленного Высшей химико-технологической школой в Праге, которые были опубликованы представителями Министерства сельского хозяйства ЧР.

Тема различного качества продуктов питания является одной из наиболее обсуждаемых в Европейском Союзе. По словам словацкого министра сельского хозяйства Габриэлы Матечной, эта проблема касается трети стран ЕС. Как заявил ее чешский коллега Мариан Юречка, тема станет предметом обсуждения на встрече в Братиславе, запланированной на 13 октября, в которой примут участие представители Европейской комиссии, Европарламента, европейских ассоциаций защиты прав потребителей, а также главы правительств стран Вышеградской четверки и председатель Европейского совета Дональд Туск.