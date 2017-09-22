Протесты вузов могут предотвратить 3 миллиарда крон

Главы чешских вузов ожидают, что в понедельник правительство примет решение об увеличении с 2018 года финансирования высших учебных заведений страны, как минимум на 3 миллиарда крон (115,4 миллиона евро). Если этого не произойдет, то уже в октябре педагоги и студенты организуют первые протестные мероприятия. Во время специальной пресс-конференции об этом заявил заместитель председателя Чешской конференции ректоров и ректор Университета имени Т. Г. Масарика в Брно Микулаш Бек.

Требования вузов поддерживает министр образования страны Станислав Штех. Со своей стороны он требует расширить финансирование вузов на 4,5 миллиарда крон (173 миллиона евро). Руководитель ведомства считает, что пришло время сокращать дефицит, образовавшийся в системе высшего образования страны за последних 7 лет.