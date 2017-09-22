Протест против Uber - таксисты заблокируют пражскую улицу

В начале следующей недели пражские таксисты реализуют план блокады одной из столичных улиц. Акция связана с протестом против деятельности компании Uber. «Протесты будут продолжаться до тех пор, пока мэрия не решит проблему», - заявил Давид Беднарж из Объединения чешских таксистов. Таксисты, располагающие стандартной лицензией на свою работу, возмущены, что водители Uber в Праге могут обслуживать пассажиров без оформления концессии, не обязаны устанавливать таксометры и обозначать машины специальным желтым фонарем. Под вопросом, подчеркивают таксисты, находится и налогообложение Uber.

Мэр Праги Адриана Крначова протесты таксистов осуждает, обращая внимание на то, что городская администрация не может предпринимать шагов по ограничению деятельности компании Uber.