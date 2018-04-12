Прошедший сезон оказался одним из самых успешных для чешских горнолыжных курортов

Нынешняя зима стала одной из самых успешных в истории для чешских горнолыжных курортов, количество посетителей которых увеличилось в годовом исчислении на 2%, а доходы – примерно на 5%. Об этом ČTK сообщил директор Ассоциации горных курортов Либор Кнот. По его словам, средняя продолжительность минувшего сезона составила 113 дней, горнолыжные комплексы планируют инвестировать в межсезонье около 700 млн крон.

Вместе с тем, объем выручки зависел от местоположения и оснащенности курортов. У крупных современных объектов этот показатель увеличился почти на 8%, у небольших комплексов – не менее, чем на 3%. «В некоторых районах условия для технического снега в начале сезона были не слишком благоприятными, но, к счастью, вторая половина сезона оказалась значительно более снежной, чем в предыдущие годы», - подчеркнул Кнот.