Производство автомобилей в сентябре выросло на четыре процента

Тимур Кашапов
26-10-2017
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Производство легковых автомобилей в Чешской Республике за первые 9 месяцев 2017 года превысило отметку в один миллион и достигло отметки в 1 млн 59 тыс. автомобилей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 процента. Экспорт также вырос почти на четыре процента до 971 262 автомобилей. Об этом было объявлено Ассоциацией автомобильной промышленности.

Вместе с тем, крупнейший производитель автомобилей в Чехии концерн Škoda Auto отчитался об увеличении производства на 13 процентов до 639,5 автомобилей, завод TPCA в Колине зафиксировал снижение производства на 17 процентов до 146 тыс., а Hyundai - на 0,7 процента до 267,8 тыс. автомобилей. По данным ассоциации, нынешний год станет рекордным для чешской автомобильной промышленности. Ожидается, что на чешских заводах будет собрано около 1,4 млн автомобилей, в прошлом году этот показатель не превысил отметки в 1,34 млн.

 
 
 
 
 
 
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