Производство автомобилей в Чехии достигло рекордных 1,31 млн

Производство легковых автомобилей в Чехии по итогам одиннадцати месяцев 2017 года выросло до 1,31 млн штук, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. По итогам года этот показатель достигнет рекордных для страны 1,4 млн. Такие данные опубликовала Ассоциация автомобильной промышленности на пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря.

Наибольший прирост обеспечили заводы Škoda Auto и Hyundai Motor, вместе с тем объемы производства на заводе TPCA снизились. «Чешская автопромышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста и остается локомотивом чешской экономики, вопреки тому, что предприятия испытывают значительный дефицит рабочей силы. Большинство наших фирм-членов были даже вынуждены по этой причине отказываться от заказов. Учитывая большой интерес к нашей продукции на ключевых экспортных рынках, мы ожидаем неплохой рост и в будущем году», - заявил президент ассоциации Богдан Войнар.