Прогноз погоды на вторник, 5 июня

Во вторник, 5 июня, ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня пасмурно, возможны дожди и грозы.

Ночью от 12 до 16 °C. Днем воздух прогреется до 25–29 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 1–4 м/с.