Прогноз погоды на вторник, 5 июня

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
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Во вторник, 5 июня, ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня пасмурно, возможны дожди и грозы.

Ночью от 12 до 16 °C. Днем воздух прогреется до 25–29 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
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