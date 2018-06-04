Прогноз погоды на вторник, 5 июня

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Во вторник, 5 июня, ожидается преимущественно ясная погода, во второй
половине дня пасмурно, возможны дожди и грозы.
Ночью от 12 до 16 °C. Днем воздух прогреется до 25–29 °C. Слабый северный и
северо-восточный ветер 1–4 м/с.
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Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Чешские врачи не спешат принимать украинцев в свой клуб
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова