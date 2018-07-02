Прогноз погоды на вторник, 3 июля

Во вторник, 3 июля, синоптики обещают преимущественно ясную погоду. Возможна небольшая облачность. Ночью температура воздуха опустится до 5–9 °C, днем от 22 до 26 °C, на северо-востоке страны около 21 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.