Прогноз погоды на вторник, 3 июля

Катерина Айзпурвит
02-07-2018
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Во вторник, 3 июля, синоптики обещают преимущественно ясную погоду. Возможна небольшая облачность. Ночью температура воздуха опустится до 5–9 °C, днем от 22 до 26 °C, на северо-востоке страны около 21 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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