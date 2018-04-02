Прогноз погоды на вторник, 3 апреля

Синоптики ожидают потепление. В первой половине дня на севере страны пасмурно, местами кратковременный дождь. В течение дня убывание облачности, в некоторых районах установится почти ясная погода.

Днем столбик термометра повысится до 14 – 18 °C, в Чехии – до 20 °C, в горных районах будет прохладнее, около 11 °C. Слабый ветер усилится до умеренного южного 2 – 6 м/с.