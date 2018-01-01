Прогноз погоды на вторник, 2 января

Эва Туречкова
01-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 2 января, ожидается облачная погода, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от – 2 до +2 °C. Днем столбик термометра поднимется от +3 до +7 °C. Слабый западный ветер 3–7 м/с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 