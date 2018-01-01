Прогноз погоды на вторник, 2 января

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Во вторник, 2 января, ожидается облачная погода, местами дождь. Ночью
температура воздуха составит от – 2 до +2 °C. Днем столбик термометра
поднимется от +3 до +7 °C. Слабый западный ветер 3–7 м/с.
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«Рыбовка» – любимая месса чешского Рождества
Чешские куклы-берегини спасают детей с «других берегов»
Стресс и депрессия – темные спутники Рождества
Шампанское, каша и марципановый замок на столе богемского аристократа
Число украинцев, стремящихся работать в Чехии, постоянно растет
«Рыбовка» – любимая месса чешского Рождества
Рождественская Прага привлекает все больше иностранных туристов,
прежде всего граждан ФРГ и РФ
Прага – столица Рождества