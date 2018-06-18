Прогноз погоды на вторник, 18 июня

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В Чехии ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня
возможна облачная. Днем воздух прогреется до 24 - 28 °C. Умеренный
западный и северо-западный ветер 2 - 6 м/с к вечеру будет ослабевать.
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