Прогноз погоды на вторник, 13 марта

В Чехии ожидается облачная погода с прояснением облачности, местами кратковременный дождь. В горных районах пасмурно, дождь, переходящий вечером в снег. Максимальная температура днем от 9 до 13 °C, на западе местами 7 °C, в горных районах около 3 °C.

Умеренный юго-западный и западный ветер 3 - 7 м/с, местами с порывами 15 м/с.