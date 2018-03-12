Прогноз погоды на вторник, 13 марта

В Чехии ожидается облачная погода с прояснением облачности, местами кратковременный дождь. В горных районах пасмурно, дождь, переходящий вечером в снег. Максимальная температура днем от 9 до 13 °C, на западе местами 7 °C, в горных районах около 3 °C.
Умеренный юго-западный и западный ветер 3 - 7 м/с, местами с порывами 15 м/с.
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