Прогноз погоды на вторник, 10 июля

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Во вторник, 10 июля, ожидается облачная погода, местами дождь.
Ночью температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C. Днем от 19 °C до 23 °C, на
юго-востоке и востоке Моравии до 27 °C. Слабый переменный ветер 1–4 м/с.
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Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
Государство обеспечит юридическую помощь малоимущим и беженцам
Права однополых пар – от партнерства к браку
Чешский флаг на ЧМ-2018 в России
Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
Чешский речной пейзаж в голландском стиле
Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
На мельнице, где застыло время