Прогноз погоды на вторник, 10 июля

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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Во вторник, 10 июля, ожидается облачная погода, местами дождь.

Ночью температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C. Днем от 19 °C до 23 °C, на юго-востоке и востоке Моравии до 27 °C. Слабый переменный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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