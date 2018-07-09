Прогноз погоды на вторник, 10 июля

Во вторник, 10 июля, ожидается облачная погода, местами дождь.

Ночью температура воздуха составит от 12 °C до 16 °C. Днем от 19 °C до 23 °C, на юго-востоке и востоке Моравии до 27 °C. Слабый переменный ветер 1–4 м/с.