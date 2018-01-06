Прогноз погоды на воскресенье, 7 января

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В воскресенье, 7 января, ожидается пасмурная погода, туман, местами
дожди или изморось, на севере в горных районах снег.
Ночью от 2 до 6 °C, днем от 3 до 7 °C, на юго-востоке до 9 °C. Слабый восточный
и северо-восточный ветер 2–6 м/с.
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