Прогноз погоды на воскресенье, 7 января

В воскресенье, 7 января, ожидается пасмурная погода, туман, местами дожди или изморось, на севере в горных районах снег.

Ночью от 2 до 6 °C, днем от 3 до 7 °C, на юго-востоке до 9 °C. Слабый восточный и северо-восточный ветер 2–6 м/с.