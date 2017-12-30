Прогноз погоды на воскресенье, 31 декабря

В воскресенье синоптики ожидают облачную и местами пасмурную погоду, в некоторых районах с осадками. Во второй половине дня местами прояснение облачности. Днем воздух прогреется до 7 - 11 °, на востоке страны – около 5 °C, в горных районах – около 6 °C.

Свежий южно-западный ветер 4 - 8 м/ местами усилится до 15 м/с, а в горных районах и до 20 м/с (около 70 км/ч). В Моравии и на северо-востоке Чехии будет дуть умеренный южный ветер 2-5 м/с.