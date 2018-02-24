Прогноз погоды на воскресенье 25 февраля

Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Чехии будет солнечно. В
отдельных регионах возможен слабый снегопад.
Температура воздуха ночью от -10 до -14°C. Днем от -8 до -4°C. Ветер
северо-восточный 3-7 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Премьер добивается смещения с поста главы Генеральной инспекции сил правопорядка
Чешские автобусы в Прибалтике
Гастрономический фестиваль в Брно – кулинарные сокровища
Партии левого толка теряют членскую базу
Служба пробации и медиации – рука помощи
Обладателю «Оскара» Иржи Менцелю – 80
Amnesty International: Чехия грешит ксенофобией и сегрегацией
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник