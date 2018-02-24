Прогноз погоды на воскресенье 25 февраля

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Чехии будет солнечно. В отдельных регионах возможен слабый снегопад.

Температура воздуха ночью от -10 до -14°C. Днем от -8 до -4°C. Ветер северо-восточный 3-7 м/с.