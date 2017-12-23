Прогноз погоды на воскресенье, 24 декабря

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В воскресенье, 24 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью около 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8–11 °C. Западный
ветер 4–6 м/с.
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Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Их цель – накормить, одеть, помочь
К Вифлеемскому огню устремляются не только верующие
Россия как тюрьма, текст, судьба
Браки гомосексуальных граждан на повестке дня Палаты депутатов
Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Демонстрация против антииммиграционных партий
Новое правительство. Кто протянет дружественную руку?