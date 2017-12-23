Прогноз погоды на воскресенье, 24 декабря

Катерина Айзпурвит
23-12-2017
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В воскресенье, 24 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью около 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8–11 °C. Западный ветер 4–6 м/с.

 
 
 
 
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