Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта

Эва Туречкова
17-03-2018
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В воскресенье, 18 марта в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится от -5 до -9°C, днем столбик термометра поднимется до -5 -1°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 м/с, в порывах до 25 м/с.

 
 
 
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