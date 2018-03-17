Прогноз погоды на воскресенье, 18 марта

В воскресенье, 18 марта в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится от -5 до -9°C, днем столбик термометра поднимется до -5 -1°C. Ветер северо-восточный от 4 до 9 м/с, в порывах до 25 м/с.