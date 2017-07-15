Прогноз погоды на воскресенье, 16 июля

Катерина Айзпурвит
15-07-2017
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В воскресенье, 16 июля, ожидается переменная облачность, местами пасмурно, утром возможен туман. Ночью температура составит 9 °C днем 20 – 24 °C, в горах около 15 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
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