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В воскресенье, 16 июля, ожидается переменная облачность, местами
пасмурно, утром возможен туман. Ночью температура составит 9 °C днем 20 –
24 °C, в горах около 15 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.
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Вклад чехов в гражданские миссии ЕС и ОБСЕ
Чехия ждет 33 миллиона туристов
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