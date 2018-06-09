Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня

Эва Туречкова
09-06-2018
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По сообщениям синоптиков, в воскресенье, 10 июня в Чехии ожидается облачная погода, местами дождь и грозы. Температура поднимется до 27 – 31 градусов тепла. Ветер слабый от 1 до 4 м/с.

 
 
 
 
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