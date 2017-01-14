Новости Прогноз погоды на воскресенье
Чешский гидрометеоцентр предупреждает, что в области Высочины и на возвышенностях вплоть до воскресного вечера вероятно образование снежных отложений, а в некоторых местах Крушных гор - сугробов. Части территории равнины и далее грозит гололед. В воскресенье в Чешской Республике ожидается облачная или пасмурная погода, местами с прояснениями и снегопадом. Температура воздуха днем от –3 до +1 °C, ночью от -3 до -7 °C. Ветер умеренный западный, юго-западный 3 – 7 м/с.
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Прогноз погоды на воскресенье
Чешский гидрометеоцентр предупреждает, что в области Высочины и на возвышенностях вплоть до воскресного вечера вероятно образование снежных отложений, а в некоторых местах Крушных гор - сугробов. Части территории равнины и далее грозит гололед. В воскресенье в Чешской Республике ожидается облачная или пасмурная погода, местами с прояснениями и снегопадом. Температура воздуха днем от –3 до +1 °C, ночью от -3 до -7 °C. Ветер умеренный западный, юго-западный 3 – 7 м/с.
Премьер-министр Словении посетит с визитом Прагу
Премьер-министр Словении Миро Церар в конце января посетит с официальным визитом Чешскую Республику, информирует агентство ČTK. В прогамме визита - встречи с главой чешского правительства Богуславом Соботкой, а также с президентом Милошом Земаном и министром культуры Даниэлем Германом. Вспомнит словенский премьер также о 60–й годовщине со дня смерти выдающегося словенского архитектора Йоже Плечника, внесшего большой вклад в некоторые преобразования Пражского Града, который является резиденцией чешского президента. Плечник также широко известен как автор проекта храма Наисвятейшего Сердца Господня на пражских Виноградах. Последний является кандидатом на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Чешские пенсионеры - страстные и самые экономные путешественники
Чешские пенсионеры (люди старше 65 лет) являются одними самых больших любителей путешествий в Европе. В рейтинге стран ЕС, жителям которых не сидится дома больше остальных, Чешская Республика заняла третье место, Франция - первое, Кипр – второе. Европейцы старшего возраста по большей части предпочитают познавать достопримечательности и красоты стран своего постоянного проживания. Согласно данным Евростата, расходы, которые позволяют себе чешские пенсионеры во время путешествий, являются самыми низкими из всех граждан Евросоюза. Например, в 2014 году они тратили в день 13,7 eвро, то есть дневной бюджет одного человек не превысил 370 крон.
Чехия подала жалобу в связи с европейской директивой относительно денатурации спирта
Чешская Республика подала жалобу в Европейский судебный двор по поводу решения Европейской комиссии о внесении изменений в порядок денатурации спирта. По мнению представителей чешского Министерства финансов, данные изменения, помимо прочего, способны повлечь за собой уклонение от уплаты налогов. Новые правила должны вступить в силу с августа. Чехия одновременно подала в Судебный двор ЕС прошение об отсрочке исполнения постановления до принятия судом решения о заявлении, оспаривающем действия ЕК.
Глава чешской дипломатии встретился с президентом для обсуждения внешней политики
Mинистр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в субботу проводит в летней резиденции главы государства в Ланах переговоры с президентом Милошом Земаном и с группой его экспертов касательно концепции внешней государственной политики ЧР. Обсуждаться, предположительно, будут отношения между Чехией и США, вопросы безопасности, а также выход Великобритании из состава Евросоюза.
Чехия может предоставить кредит МВФ
Правительство Чешской Республики обсудит возможность представления кредита Международному валютному фонду в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Новый кредитный договор должен заменить собой предыдущий. Финансовые средства Чехия одалживала МВФ и в иные годы.
Депутаты поддержали рост налоговых скидок на детей
Чешские депутаты поддержали правительственный пакет налоговых изменений, который в первую очередь увеличивает налоговую скидку на второго, третьего и четвертого ребенка. Одновременно были отвергнуты предложения оппозиции по внесению изменений в систему взимания НДС, а также по отмене или видоизменению системы электронного учета выручки. Часть предпринимателей итог голосования депутатов подвергли критике.
Шестой очаг птичьего гриппа
На территории Чехии был выявлен уже шестой очаг распространения вируса птичьего гриппа типа H5N8. В данном случае пострадала небольшая птицеферма в селе Долни Горжице - Хотчина в окрестностях города Табор. Птичий грипп вновь был выявлен в Чехии по прошествии 10 лет.
Папа Римский приглашен в Лидице
Президент Чешской Республики Милош Земан пригласил Папу Римского Франциска в июне посетить Мемориал Лидице, которая была полностью уничтожена фашистами во время второй мировой войны. В 2017 году 75-я годовщина этой трагедии. В письме главе Ватикана Милош Земан описал историю уничтоженной и возродившейся после войны деревни, а также ее символическое значение для стран в настоящее время охвачены войнами.
Ондржей Палат признан первой звездой дня в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трех звезд очередного игрового дня. Третьей звездой стал вратарь «Нэшвилла» Юуси Сарос, пропустивший одну шайбу в матче с «Бостоном» (2:1) и отбивший 35 из 36 бросков. Вторая звезда дня – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтель, на счету которого 3 очка в матче с «Нью-Джерси». А лучшим игроком дня стал Ондржей Палат. Чешский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» в победном матче своей команды с «Баффало» (4:2) набрал 3 очка за 2 шайбы и одну результативную передачу. Отметим, что воспитанник хоккейного клуба «Фридек-Мистек» впервые удостоился подобного звания.