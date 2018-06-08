Прогноз погоды на субботу, 9 июня

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По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 июня в Чехии ожидается жаркая
погода с температурами, достигающими 30 градусов. Во второй половине
дня возможны грозы. Ветер слабый от 1 до 4 м/с.
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Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Чешские врачи не спешат принимать украинцев в свой клуб
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова