Прогноз погоды на субботу, 9 июня

Эва Туречкова
08-06-2018
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 июня в Чехии ожидается жаркая погода с температурами, достигающими 30 градусов. Во второй половине дня возможны грозы. Ветер слабый от 1 до 4 м/с.

 
 
 
 
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