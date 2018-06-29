Прогноз погоды на субботу, 30 июня

Лорета Вашкова
29-06-2018
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В Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами облачная, в горных районах и на северо-востоке возможны кратковременные дожди.

Днем воздух прогреется до 18 - 22 °C, на западе до 25 °C. Температура воздуха ночью 14 - 10 °C. Умеренный северный и северо-восточный ветер 2 - 6 м/с, в Моравии и Силезии более порывистый от 4 до 8 м/с местами до 15 м/с.

 
 
 
 
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