Прогноз погоды на субботу, 30 декабря

Катерина Айзпурвит
29-12-2017
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В субботу, 30 декабря, ожидается облачная погода, на востоке страны в первой половине дня возможны прояснения. На западе Чехии местами снег, во второй половине дня дождь. На севере и востоке – осадки в виде снега и снега с дождем.

Ночью от -6 до –2 °C, на востоке до -9 °C. К утру ожидается потепление. Днем -1 до +4 °C, к вечеру в Чехии до 6 градусов тепла.

Слабы южный и юго-западный ветер 2–5 м/с, в Чехии и Силезии до 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
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