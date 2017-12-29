Прогноз погоды на субботу, 30 декабря

В субботу, 30 декабря, ожидается облачная погода, на востоке страны в первой половине дня возможны прояснения. На западе Чехии местами снег, во второй половине дня дождь. На севере и востоке – осадки в виде снега и снега с дождем.

Ночью от -6 до –2 °C, на востоке до -9 °C. К утру ожидается потепление. Днем -1 до +4 °C, к вечеру в Чехии до 6 градусов тепла.

Слабы южный и юго-западный ветер 2–5 м/с, в Чехии и Силезии до 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.